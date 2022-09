Programa "Arborizar Nova Friburgo" - Divulgação

Publicado 22/09/2022 12:30

PROGRAMA “ARBORIZAR NOVA FRIBURGO” REALIZA AÇÃO DE PLANTIO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, em parceria com a concessionária Energisa, realizou a segunda ação do programa “Arborizar Nova Friburgo”, com o plantio de mudas de espécies arbóreas nas margens do Rio Bengalas, no trecho próximo à rodoviária norte, em Duas Pedras.

A ação teve como intuito a conscientização sobre a importância da arborização no ambiente urbano, já que o Dia da Árvore marca o incentivo à preservação das árvores e florestas, conscientizando a sociedade sobre as consequências de ações como o desmatamento e a poluição.

Vale destacar que manter o equilíbrio do ecossistema aumenta a umidade do ar, produz oxigênio no processo de fotossíntese, reduz a temperatura, evita erosões, fornece sombra e abrigo para algumas espécies animais, potencializa os elementos estéticos da região, entre outras funções ambientais.

O programa “Arborizar Nova Friburgo” teve início em junho deste ano, quando foram plantadas mudas de árvores ao longo das margens do Rio Bengalas, em Conselheiro Paulino.