CRAS Centro faz mutirão para cadastramento do CadÚnico neste sábadoDivulgação

Publicado 23/09/2022 14:43

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove um mutirão de cadastramento para o Cadastro Único (CadÚnico) e atualização dos dados.

Antes de procurar um Cras para cadastro ou atualização, confira se está com todos os documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, conta de luz atualizada, declaração escolar de todos os estudantes, carteira de trabalho (maiores de 18 anos e com contracheque atual para quem estiver trabalhando) e comprovante de recebimento da última parcela do seguro-desemprego (caso esteja recebendo o benefício). É obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos que moram na mesma casa.

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta do Governo Federal que identifica cidadãos com algum tipo de vulnerabilidade, visando a articulação e consolidação da rede de proteção, promoção social e inclusão social. Este instrumento é a porta de entrada para a seleção de beneficiários de programas sociais governamentais, como o Auxílio Brasil.