Saúde na escola: atividades em São Lourenço e Amparo - Divulgação

Saúde na escola: atividades em São Lourenço e AmparoDivulgação

Publicado 27/09/2022 14:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, através da Subsecretaria de Atenção Básica e Coordenação de Saúde Bucal, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, realizou mais uma ação de higiene bucal em escolas da rede do Município nesta segunda-feira, 26 de setembro. As ações realizadas pelos odontólogos foram realizadas em São Lourenço e Amparo.

Na Escola Municipal de São Lourenço, 28 alunos foram atendidos de manhã e outros 34 no turno da tarde. As atividades sobre escovação foram realizadas de forma didática e lúdica, com o apoio de fantoches, que alegraram o dia da criançada. Todas ainda levaram uma escova de dente para casa.

No 4º distrito, na Escola Municipal Henrique Carlos Heckert, que fica na localidade do Alto do Schuenck, 31 estudantes também receberam os profissionais. A promoção da saúde bucal foi o assunto tratado nos dois colégios. Os alunos passaram por avaliação e orientações para serem encaminhados para cada tratamento específico nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) desses bairros.