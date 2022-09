Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra faz manutenção na estrada João Heringer - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:39

Os cuidados com as estradas nos distritos de Nova Friburgo continuam sendo realizados pela Prefeitura, como é o caso da Estrada João Heringer, que liga as localidades de Colonial 61 a Vargem Alta. De acordo com o subprefeito de Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge Freimann, o trabalho foi determinado pelo prefeito Johnny Maycon e está sendo executado em parceria com o Governo do Estado e com a Secretaria Municipal de Agricultura, através do secretário Adelso Rapozo e sua equipe.

Durante a semana passada, as equipes trabalharam na restauração de um trecho de aproximadamente cinco quilômetros da Estrada João Heringer. Essa é mais uma das ações realizadas com o objetivo de proporcionar maior qualidade na locomoção de moradores e visitantes que utilizam diariamente as vias rurais da região dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra.

Ainda segundo Freimann, nas próximas semanas será dada continuidade ao trabalho, contemplando outros pontos do 5° e 7° distritos.