INFLUENZA/ Idosos a partir de 75 anos são imunizados nesta semana em Arraial do Cabo - ASCOM Arraial do Cabo

INFLUENZA/ Idosos a partir de 75 anos são imunizados nesta semana em Arraial do CaboASCOM Arraial do Cabo

Publicado 26/09/2022 15:41

Um dos melhores mecanismos de prevenção às doenças respiratórias é a vacinação. Em Nova Friburgo, a imunização contra a influenza continua acontecendo para toda a população.

Não é necessário dose de reforço, mas, quem ainda não tomou a vacina neste ano deve procurar um posto. Os bebês com seis meses de vida já podem receber a dose. Assim como crianças, adolescentes, adultos e idosos também devem obter a imunização.

De segunda a sexta-feira, a campanha de vacinação é realizada nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, São Geraldo e Cordoeira. Confira os horários na imagem acima. A multivacinação itinerante nos bairros mais afastados do centro também oferta a imunização contra a gripe e você pode conferir as localidades aqui: https://www.pmnf.rj.gov.br/noticiasView/?id=2768