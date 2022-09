Cadastramento para castração animal em Conquista - Divulgação

Cadastramento para castração animal em ConquistaDivulgação

Publicado 27/09/2022 14:48

Cadastros aconteceram desta vez na Escola Municipal Vevey La Jolie, em Conquista, no distrito de Campo do Coelho. O encontro foi bastante proveitoso e contou com 31 cadastros.

O prefeito Johnny Maycon, acompanhado do subprefeito de Campo do Coelho, Robson Oliveira, da subsecretária do Bem-Estar Animal, Elisângela Rodrigues, e sua equipe, além do vereador Dirceu Tardem, estiveram juntos na localidade para acompanhar os trabalhos.

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), também apresenta, por meio de ações itinerantes, os princípios de educação ambiental de proteção animal, além de receber denúncias de maus tratos. As ações ajudam a evitar o aumento do número de cães e gatos nas ruas com o controle de reprodução, diminuindo o número de abandonos.

Os cadastros para castração de cachorros e gatos é realizado em parceria com uma clínica contratada e continuarão acontecendo seguindo a ordem de prioridade.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Ssubea, que funciona na Avenida Alberto Braune, n°223, no prédio anexo à Prefeitura, ou através do telefone (22) 2525-9111.