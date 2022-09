Prefeitura publica edital de convocação de profissionais da saúde - Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:17

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico da última segunda-feira, 27, um edital de convocação de profissionais que irão atuar na atenção básica, equipamentos de saúde mental e rede hospitalar e ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde.

Dentre eles estão fisioterapeuta, técnico de radiologia, biólogo, médico internista, ortopedista, cardiologista, dermatologista, auxiliar de serviço geral, técnico de enfermagem, odontólogo, angiologista, neurologista pediatra, psicólogo, acompanhante domiciliar em saúde mental, cozinheiro, copeiro, agente administrativo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e enfermeiro.

Os convocados devem comparecer entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, situado na Avenida Alberto Braune, 224, Centro, das 9h às 15h (sendo que das 12h às 13h é horário de almoço).

A lista que contém a documentação exigida para a apresentação está no anexo II do edital e pode ser conferida através do link: https://plenussistemas.dioenet.com.br/uploads/view/12525