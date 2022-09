Prefeitura promove ações para o mês de conscientização sobre o câncer de mama - Divulgação

Publicado 27/09/2022 15:13

Em Nova Friburgo, será realizada a ação “Outubro Delas”, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização e prevenção sobre o câncer de mama, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente.

Este ano, serão realizadas diversas atividades em prol do mês das mulheres. O evento de abertura acontece no próximo sábado, 1º de outubro, na Avenida Alberto Braune, em frente à sede da Prefeitura de Nova Friburgo, de 14h as 22h.

À frente da atividade está a primeira-dama de Nova Friburgo, Lorrayne Ribeiro. A programação conta com o apoio de várias secretarias municipais, Instituto Cérasus (Unidos contra o câncer de mama), Associação das Mulheres Mastectomizadas (AMMA) e Projeto Florescer, além de parcerias com o Senac, Inove e a iniciativa privada. A ação também contará com barraquinhas de comidas e bebidas, música com As Fulanas, lambaeróbica com professor Gamel, apresentação do Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo (INEC), bate-papo com ginecologista, brinquedos e distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada. Além disso, ainda está previsto um um lindo desfile, composto por mulheres em tratamento contra o câncer. Na sequência, será feito o acendimento da iluminação especial em rosa no prédio da Prefeitura. A apresentação do evento será de Tati Závoli.

Ao longo do mês, as atividades e ações continuarão em alguns bairros do Município, com atividades, orientações e distribuição de absorvente. Confira a programação:

08/10: Conselheiro Paulino, no Ginásio Alberto da Rosa Pinheiro;

15/10: Olaria, na quadra do Colégio Nossa Senhora das Graças;

22/10: São Geraldo, na quadra da Escola Professora Nair de Araújo Rodrigues.

A Prefeitura de Nova Friburgo apoia a campanha Outubro Rosa e reforça, para todas as mulheres, que a prevenção é um ato de amor com você mesma, com o seu corpo e com todos que a amam. Outubro Delas: onde todo detalhe importa!