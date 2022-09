Clínica Santa Lúcia realiza ação de setembro amarelo - Divulgação

Clínica Santa Lúcia realiza ação de setembro amareloDivulgação

Publicado 28/09/2022 14:08

A equipe tem realizado atividades que os inserem na rotina com a comunidade, como segue o processo de desinstitucionalização. Houve a apresentação da 'Belinha e sua Malinha' com música, lanche e distribuição de doces. A tarde divertida tem como objetivo inseri-los às comemorações comuns do dia-a-dia, além de promover um momento leve e descontraído para todos.

O prefeito Johnny Maycon, a primeira dama Lorrayne Ribeiro, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, a gerente de Saúde Mental, Sandia Tozato, e a equipe da Clínica Santa Lúcia participaram da ação.