Nova Friburgo terá evento pelo dia do idosoDivulgação

Publicado 28/09/2022 14:26

Na próxima sexta-feira, dia 30, Nova Friburgo dará início às comemorações voltadas aos idosos, com um evento às 9h, na Estação Livre, com um aulão com professor André e, logo após, um delicioso café da manhã. Após a abertura na Estação Livre, os idosos farão uma caminhada até a Câmara Municipal onde será realizada uma Sessão Solene voltada ao Dia do Idoso.

O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no primeiro dia de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo o indivíduo com 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento, ou com 65 anos ou mais em países desenvolvidos.