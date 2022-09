Setembro Amarelo: Equipe da saúde mental visita colégio - Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:44

Nesta terça-feira, 27, a equipe da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde visitou mais uma escola municipal de Nova Friburgo promovendo o diálogo sobre a campanha do Setembro Amarelo. Dessa vez, os alunos das turmas de sétimos, oitavos e nonos anos, do Colégio Municipal Demerval Barbosa Moreira, em Olaria, receberam os profissionais para uma roda de conversa.



No último dia 22, a Escola Vevey La Jolie, em Conquista, também foi visitada. Já nesta semana, os profissionais da UBS de Conselheiro Paulino estão promovendo ações no Colégio Estadual Doutor Feliciano Costa, que fica no 6º distrito. O Setembro Amarelo de 2022 em Friburgo foi focado nos adolescentes devido ao aumento de notificações de tentativa de suicídio nesta faixa etária.



De acordo com o Índice do Município, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, observou que seriam necessárias ações mais específicas para trabalhar com adolescentes. Por isso, neste mês, por meio da equipe de Gerência da Saúde Mental do Município, com a participação dos Colégios Municipais Demerval Barbosa Moreira e Vevey La Jolie, foram oportunizadas rodas de conversas e discussões acerca do assunto para os alunos na faixa etária de 15 a 19 anos.



O Setembro Amarelo busca salvar vidas através da informação e da conversa sobre este assunto sério que ainda é um “tabu”.



As pessoas que precisam de ajuda devem procurar uma unidade de saúde. A rede psicossocial também está pronta para acolher a todos que precisam da assistência. No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 2, que fica no Paissandu, os atendimentos ocorrem todas às quartas-feiras, às 13h30.