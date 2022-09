Nova Friburgo

Agricultura finaliza terceiro trimestre de cursos em parceria como Senar-Rio

Nesta quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Nova Friburgo, finaliza os cursos do terceiro trimestre do Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR-Rio)

