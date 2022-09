No próximo sábado, 1º de outubro, é celebrado o Dia do Idoso e durante todo o mês a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realizará ações em celebração à melhor idade - Divulgação

No próximo sábado, 1º de outubro, é celebrado o Dia do Idoso e durante todo o mês a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realizará ações em celebração à melhor idadeDivulgação

Publicado 30/09/2022 13:09

Nesta quinta-feira, 29, antecipando as comemorações, uma atividade de saúde bucal foi realizada na Unidade Básica de Saúde do Suspiro.

Através da Coordenação de Saúde Bucal e da Área Técnica do Idoso, os odontólogos realizaram avaliações na cavidade oral, buscando e identificando possíveis lesões suspeitas de câncer bucal, prevenindo, assim, a doença. O câncer de boca costuma atingir as pessoas com idade mais avançada, principalmente os homens.

Ainda foi realizada revisão de próteses odontológicas e análise da higiene bucal. Também foram promovidas atividades de conscientização e orientação sobre cuidados em geral, como medicamentos, cuidados e sintomas de diversas doenças.