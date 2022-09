Vacinação: A arma mais potente na prevenção - Divulgação

Vacinação: A arma mais potente na prevençãoDivulgação

Publicado 29/09/2022 13:36

A vacinação é a arma mais potente na prevenção de diversas doenças e na manutenção de uma vida com qualidade. A imunização é um ato que está presente desde os primeiros dias de vida. Após o nascimento e durante o crescimento de uma criança, é muito importante que a caderneta vacinal esteja atualizada. Depois, quando adultos, também é de suma importância continuar atento aos imunizantes necessários.

Esses são os últimos dias da campanha de multivacinação feita pelo Ministério da Saúde e replicada pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas, em Nova Friburgo, a imunização continuará nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), como rotina, e de forma itinerante nos bairros mais afastados do centro da cidade.

Apesar do baixo índice na procura, alguns dias têm sido vitoriosos para a Coordenação de Imunização do Município. Somente nesta quarta-feira, 28 de setembro, 99 crianças foram imunizadas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Campo do Coelho. "Pais conscientes, crianças vacinas e protegidas", enfatizou a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano.