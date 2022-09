Alunos da rede municipal recebem premiação das olimpíadas de matemática e português - Divulgação

Publicado 30/09/2022 13:34

O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo e contou com a presença do prefeito Johnny Maycon, da secretária de Educação, Caroline Klein, e do secretário de Finanças, André Montechiari.

Alunos das escolas municipais participantes realizaram exercícios, provas e redações com o tema "Bullying", organizado pela equipe de coordenação da Secretaria de Educação.

No total, seis alunos foram premiados. As escolas municipais ganhadoras da Olimpíada de Matemática foram Alcides Francisco Brantes, Ceffa Flores e Odette Penna Muniz. Já as vencedoras da Olimpíada de Português foram Cecília Meireles e Odette Penna Muniz, que garantiu a premiação dupla nessa disciplina. Os prêmios para os estudantes incluíram medalhas, relógios, cesta de chocolates, livros, bolsas com 70% de desconto em cursos na empresa Index, dentre outros prêmios.

O prefeito Johnny Maycon destacou o empenho dos estudantes, dos professores e das equipes gestoras. “Parabéns a todos que participam desse projeto, a todos os alunos envolvidos, tanto pelo interesse em participar como pelo desempenho satisfatório”.