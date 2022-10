Zezinho do Caminhão busca a eleição como deputado estadual no Rio de Janeiro - Divulgação

Zezinho do Caminhão busca a eleição como deputado estadual no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 01/10/2022 12:45

José Sebastião Rabello, mais conhecido como Zezinho do Caminhão, tem 59 anos, nascido e criado na Granja do Céu, no Cônego, em Nova Friburgo. Casado com Tania Rabello, há 34 anos, tem dois filhos: Matheus e Ghabriel. Foi caminhoneiro por mais de 20 anos, ele disse que “dirigindo por cada cantinho de nossa região, vi muitas injustiças, descaso do poder público e coisas a serem melhoradas. Sentia que eu precisava fazer algo. Queria ter o poder de mudar isso”. Começou pela comunidade onde morava, e se tornou presidente da Associação de Moradores da Granja do Céu, lutando para conseguir melhorias para a localidade.



Foi eleito vereador em 2012, com votação muito expressiva para a cidade: 2027 votos. Em 2016, foi reeleito. Nesse segundo mandato, ele afirma ter buscado adquirir ainda mais conhecimento e bagagem política. Em 2020, mais uma reeleição. Possuindo um alinhamento muito grande com o atual prefeito, Johnny Maycon, ele se tornou líder de governo na Câmara de Vereadores. Segundo ele, agora, mais experiente e preparado, sentiu que era a hora de colocar seu nome à disposição para representar Nova Friburgo e região como Deputado Estadual.



“As principais bandeiras que defendo são a de fiscalização, saúde, educação e a valorização dos servidores públicos. Aprovei várias leis durante meus mandatos e me orgulho muito de ter defendido e aprovado o pacotão de benefícios do servidor na atual gestão. Sinto que nossa região precisa de um representante para canalizar os programas e benefícios do Governo do Estado para cá e eu estou preparado para ser esse representante.”, afirmou Zezinho.



O DIA: Como o sr. pretende combater o tráfico de drogas no município?

Zezinho do Caminhão: Melhorando a segurança pública como todo. Vamos atuar junto ao Governo do Estado para implantar o policiamento pelo PROEIS, que utiliza policiais na folga em parceria com a Prefeitura. E trazendo o Programa Segurança Presente para a cidade e região. Aumentando o efetivo na cidade e auxiliando os Batalhões no policiamento normal.

O DIA: Qual sua proposta para a saúde no município?

Zezinho do Caminhão: Nossa cidade é Polo de 13 municípios. Como deputado estadual realizarei a fiscalização dos investimentos do Estado na saúde do município, lutando pelo aumento dos repasses. Afinal nosso hospital é municipal, mas com porte de estadual e acaba que a conta sobra pra gente. Mas a saúde começa na base, e, por isso, vou ajudar a trazer investimentos para postos e unidades de saúde que são os pilares iniciais. Com investimentos na porta de entrada, diminuímos o gasto lá na frente com o hospital. Queremos lutar por uma saúde de prevenção e cuidado

O DIA: Que medidas o sr. entende que sejam necessárias para desenvolver a economia do município?

Zezinho do Caminhão: Nossa economia é forte na área têxtil, na área metal- mecânica, no turismo, e precisamos estar em constante diálogo com os empresários, ouvindo suas demandas e lutar para que a Lei do ICMS possa atender mais setores e atrair mais investimentos para a cidade, gerando mais emprego para o município e toda região, afinal um Estado Forte começa com um Interior Forte.

O DIA: Caso eleito, quais serão suas prioridades para o município?

Zezinho do Caminhão: Acredito que é primordial ser o meio de campo entre a prefeitura e o governo do Estado, direcionando os programas e benefícios. Vou continuar meu trabalho ferrenho de fiscalização e defesa dos servidores públicos. Além disso, considero de suma importância dar estrutura aos produtores rurais. Nova Friburgo é a cidade com a maior produção rural do Estado. Por conta disso, o asfaltamento de estradas vicinais se mostra extremamente necessário para possibilitar o escoamento dessa produção.

O DIA: Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino a nível estadual?

Zezinho do Caminhão: Só teremos um país com melhor renda, diminuindo a desigualdade social, através da educação. Por isso, vamos lutar para que o Centro Tecnológico da FAETEC venha para Nova Friburgo, proporcionando aos estudantes, principalmente para que os jovens tenham uma profissão e, assim, possam começar sua vida com uma perspectiva melhor de futuro. Temos visto muitos jovens que não trabalham nem estudam, e lutar por uma escola mais inteligente, interativa e que prepare eles para o mercado de trabalho com uma profissão técnica é o caminho para trazer de verdade o progresso para esse Estado e também para nosso país.