Secretaria Municipal de Educação e sebrae realizam oficina para gestores das unidades escolares - Divulgação

Secretaria Municipal de Educação e sebrae realizam oficina para gestores das unidades escolaresDivulgação

Publicado 30/09/2022 13:44

A oficina aconteceu no teatro do Colégio Anchieta. O prefeito Johnny Maycon esteve presente, com a secretária de Educação, Caroline Klein, o secretário de Finanças, André Montechiari, Fernanda Gripp e outros consultores do Sebrae.

O tema dessa oficina foi o “Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE) e suas contribuições para melhorias dos ambientes escolares e de negócios do município. Os participantes tiveram esclarecimentos sobre como aplicar corretamente repasses financeiros nas unidades escolares, que têm por finalidade melhorar o processo de aprendizagem, estruturar e fortalecer os negócios locais, empreendendo com a comunidade, para que assim, o dinheiro circule na cidade.

O coordenador de Prestação de Contas da Secretaria de Educação, Maylon Mota, destacou que estão sendo realizadas visitas às Escolas Municipais: "Estamos realizando visitas nas unidades desde junho do ano passado. Procuramos ajudar e dar ideias para as verbas que estavam paralisadas serem utilizadas". Entre as possibilidades que a iniciativa propõe está a contratação de mão de obra dentro da própria comunidade escolar para pequenos serviços, criando maior integração entre pais e escola, além de facilitar o acesso à renda para aqueles pais que forem contratados. Uma pesquisa vai identificar prestadores de serviços entre os pais dos alunos.

Outros cursos estão previstos para o mês de novembro. Até outubro serão disponibilizados cadastros através do Sebrae para fornecedores e prestadores de serviços das comunidades se inscreverem e concorrerem às vagas. Mais informações serão divulgadas, em breve.