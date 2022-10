"Outubro delas" iniciou campanha de prevenção ao câncer de mama na cidade - Divulgação

"Outubro delas" iniciou campanha de prevenção ao câncer de mama na cidadeDivulgação

Publicado 04/10/2022 13:09

Estiveram presentes a primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, o prefeito Johnny Maycon, a jornalista e apresentadora, Tati Zavoli, o vereador Professor André, secretários municipais e dezenas de parceiros e colaboradores. O público participante teve acesso a diversos serviços, atividades e atrações gratuitas.

A ação “Outubro Delas” foi organizada pela Prefeitura de Nova Friburgo e teve a parceria de diversas empresas e associações. O evento contou com barraquinhas de comidas e bebidas, brinquedos para as crianças, homenagens, lambaeróbica com o Professor Gamel, massagens, limpeza de pele, maquiagem, aferição de pressão com as empresas Senac e Inove, informações para mulheres com os Institutos Cérasus e Amma, desfile das mulheres que passam pelo tratamento contra o câncer de mama e música com “As Fulanas” e DJ Saulo Emerick.

Durante o mês, outras ações da campanha serão realizadas em Conselheiro Paulino, no dia 8; em Olaria no dia 15; e em São Geraldo, dia 22. No último sábado deste mês, 29, acontecerá uma linda caminhada organizada pela AMMA, com concentração às 9h, em frente ao Cadima Shopping.

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990. O período é celebrado no Brasil, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.