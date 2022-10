O distrito de Amparo comemora 111 anos de reintegração à Nova Friburgo neste mês de outubro - Divulgação

O distrito de Amparo comemora 111 anos de reintegração à Nova Friburgo neste mês de outubroDivulgação

Publicado 04/10/2022 13:34

O distrito de Amparo comemora 111 anos de reintegração à Nova Friburgo neste mês de outubro. A programação gratuita conta com diversas apresentações culturais, música e dança. O evento é realizado pela Associação dos Amigos e Moradores do Amparo (ASSAMAM), com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das secretarias de Cultura e Turismo.

Após o período de pandemia, o 4º distrito da cidade volta à sua tradição festiva. Neste ano, os tradicionais concursos "Boneca Viva" - criado para homenagear as crianças - e "Rainha do Amparo" - para adolescentes de 13 a 18 anos, estão de volta. Zezinho Rocha, o precursor da Festa do Amparo e criador dos concursos, será o homenageado do ano. O evento contará também com uma programação diversa e gratuita, além de estacionamento na chegada da rua principal do distrito.

Na sexta-feira, dia 07, abertura acontece a partir das 18h, dança de Salão "Ricardo Rocha" e, para encerrar a noite, muito forró com Baião de Três. No sábado, dia 08, a programação começa às 15h com apresentação de ballet infantil do Studio 3. Às 19h, tem dança do ventre com a Escola de Dança Petra, seguido da esperada eleição da Rainha do Amparo, e às 20h30, Cissa Castro encerra a noite.

No domingo, dia 09, a banda Euterpe Friburguense alegra a manhã, a partir das 10h e, às 14h, está previsto o tradicional Sarau de Trovas do distrito. O concurso Boneca Viva será realizado às 16h e, logo após, haverá show de Bryan Ferreira. Às 19h30, a banda Fato Consumado se apresenta. A segunda-feira, dia 10, aniversário da localidade, é reservada para as comemorações solenes e o momento cívico começa às 10h, com a participação das autoridades locais e das escolas municipais. O violista Isaac Cainã e da cantora Juliana Thurler irão se apresentar nesta data.

Amparo possui paisagem exuberante, clima ameno e pouco barulho. Para comer, restaurantes com fogão à lenha e comidas deliciosas, além de uma excelente doceria e lojas de açaí. Vale visitar com guia turístico para conhecer todo o "Circuito Amparo": plantação de morangos, cachaçaria, produção de goiabada e doces caseiros, queijos artesanais, lugares para paz e lazer.