Filme Pets, a vida secreta dos bichosDivulgação

Publicado 04/10/2022 13:19

A exibição será com entrada franca e acontecerá no espaço onde funcionava a construtora Odebrecht, com distribuição gratuita de pipoca e guaravita.

“Pets – A vida secreta dos bichos” conta a história de Max, um cão que precisa aprender a conviver com Duke, o novo cão do seu dono. Os dois acabam na carrocinha e, nas ruas, conhecem um coelho, líder de um exército de animais abandonados. É uma história divertida que transmite uma mensagem especial de amor pelos animais.

O Cine Tela é uma sala de cinema itinerante, cuja apresentação no município se dará pela parceria da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e com a Funarj. A censura é livre. Participe!