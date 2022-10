Estação Cidadania, na Via Expressa, recebe atividades voltadas para a população - Divulgação

Publicado 05/10/2022 13:14

Diversas atividades estão acontecendo na Estação Cidadania (antiga Praça CEU), espaço que fica na Via Expressa, em Olaria. O local está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e conta com o suporte de um funcionário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Friburgo, que realiza o atendimento no local.

“É com imensa alegria que estamos anunciando a abertura deste importante espaço para a população, ainda que em horários reduzidos, mas de forma organizada e segura”, comemora o secretário municipal de Esportes e Lazer, João Victor Duarte. O espaço é gerido pela prefeitura através das secretarias de Esportes, Cultura e Assistência Social e, além da sala de atendimento da Secretaria de Esportes, conta com um salão multiuso, parquinho infantil, pista de esportes radicais, academia ao ar livre e quadra coberta.

“Inicialmente abriremos durante a semana, no horário das 9h s 16h, com o acompanhamento de um servidor da Secretaria de Esportes e também com o funcionamento de diversos projetos para nossas crianças e adolescentes. Nosso próximo passo é a abertura também nos finais de semana. Em breve traremos mais boas notícias para a população friburguense", completou João Victor.

Já estão em andamento no local projetos da Secretaria de Esportes em parceria com o Polo de Extensão da Uerj voltados para crianças e adolescentes como futsal, semanalmente toda segunda-feira, nos horários das 9h às 10h30, 10h30 às 12h, 13h às 14h30 e 14h30 às 16h; e basquete, semanalmente todas as terças e quintas-feiras, nos horários das 9h às 10h30, 10h30 às 12h, 13h às 14h30 e 14h30 às 16h.

Outros núcleos são abertos para crianças, adolescentes e adultos, como capoeira, semanalmente toda quarta-feira, das 9h às 10h30, 10h30 às 12h, 13h às 14h30 e 14h30 às 16h; e boxe, semanalmente toda quinta-feira, das 10h às 11h, 11h às 12h, 13h às 14h e 14h às 15h. O espaço também abriga o Projeto Solução, com aulas de judô.

Para uso esporádico do espaço em horários livres, basta procurar por Milton, na sala de atendimento da Secretaria de Esportes, das 9h às 16h.

Para participar dos projetos sociais esportivos do Polo de Extensão da Uerj, basta se inscrever na sala de atendimento, na sede da Secretaria de Esportes, com o professor no horário da aula, pelo site http://polouerj.novafriburgo.rj.gov.br, pelo instagram @polouerjnovafriburgo ou pelo whatsapp (22) 99732-5332.