Lumiar terá 3 dias de shows em comemoração ao aniversário de 133 anos

Publicado 06/10/2022 13:07

Comemorando o 133º aniversário do distrito de Lumiar, a Prefeitura de Nova Friburgo, através das secretarias municipais de Cultura e Turismo, realizará nos dias 14, 15 e 16 de outubro, um evento com muita música, enaltecendo todo potencial artístico e turístico do quinto distrito de Nova Friburgo.

Os shows acontecerão em locais icônicos para os lumiarenses, como no deck do lago, no coreto e no campo de Lumiar. Todas as apresentações serão gratuitas e abertas ao público em geral.

Confira toda a programação:

14/10 - SEXTA-FEIRA

14h - As Fulanas (deck do Lago);

18h – Banda Euterpe Lumiarense (palco do Campo de Lumiar);

19h30 – Trio Pirilampo (palco do Campo de Lumiar);

21h – Opium (palco do Campo de Lumiar).

15/10 - SÁBADO

13h – Samba na Serra (deck do Lago);

15h – Palhaço Tilinha (coreto da Praça de Lumiar);

16h – Saoko (palco do Campo de Lumiar);

18h – Janael Costa (palco do Campo de Lumiar);

20h – Nó Cego (palco do Campo de Lumiar).

16/10 - DOMINGO

13h – Irys & Santiago Duo (deck do Lago);

14h - Projeto Ballet Bonito (palco do Campo de Lumiar);

15h – Natácia Luana (praça do Coreto);

16h – Batucagem S/A (palco do Campo de Lumiar);

18h – Efeito Estufa (palco do Campo de Lumiar);

20h – Trio Lumiar (palco do Campo de Lumiar).