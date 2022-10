Vacinação antirrábica neste sábado, 8 de outubro - Divulgação

Vacinação antirrábica neste sábado, 8 de outubroDivulgação

Publicado 07/10/2022 17:40

A Prefeitura de Nova Friburgo promove neste sábado, 8 de outubro, a vacinação contra raiva, nos seguintes locais:

- Estratégia de Saúde da Família de Riograndina;

- E.M. Pastor Shulupp, em Maria Tereza;

- UBS de Conselheiro Paulino;

- E.M. Lafayete Bravo Filho, no Floresta;

- E.M. Izabel Gomes Siqueira, no Parque das Flores;

- Subprefeitura do Prado.

Os tutores dos pets também poderão levar a dose contra a raiva para aplicarem nos seus animais em casa. Para isso é necessário que levem até os postos um isopor ou caixa térmica, com gelo.