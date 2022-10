Campanha Nacional de Vacinação para Poliomielite prorrogada - Divulgação

Publicado 06/10/2022 13:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo também prosseguirá com a vacina. As doses continuarão disponíveis de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, São Geraldo e Cordoeira.

Semanalmente, a equipe da Coordenação de Imunização está indo aos bairros mais afastados do centro da cidade com a vacinação itinerante. "Continuem acompanhando o cronograma nos perfis oficiais da prefeitura", salienta a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano.

Cerca de 40% das crianças friburguenses receberam a dose contra a pólio, que é extremamente importante na prevenção da contaminação desse vírus, que pode causar a paralisia infantil. A partir dos dois meses os pequenos já podem receber o imunizante que é aplicado até aos 4 anos, 11 meses e 29 dias.