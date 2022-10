A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana informa que, em função do evento Uphill Marathon 2022, serão feitas algumas intervenções no trânsito, no Centro da cidade. - Divulgação

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana informa que, em função do evento Uphill Marathon 2022, serão feitas algumas intervenções no trânsito, no Centro da cidade.Divulgação

Publicado 07/10/2022 17:14

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana informa que, em função do evento Uphill Marathon 2022, que acontecerá em Nova Friburgo nos dias 7 e 8 de outubro, serão feitas algumas intervenções no trânsito, no Centro da cidade.

No sábado, dia 8, uma etapa terá como ponto de largada a Praça do Suspiro às 10h45. Haverá interrupção de trânsito na interseção da Rua Francisco Miele com o fluxo desviado para Av. Dr. Galdino do Vale Filho.

Às 16h haverá uma nova largada, com interrupção do tráfego na altura da Rua Francisco Miele com a Rua General Osório, seguindo pela Rua Prudente de Morais, Rua Benjamin Constant, Rodovia Pres. João Goulart, Av. Rui Barbosa retornando para Praça do Suspiro.