Alunos de escolas municipais participam de atividades sobre o meio ambiente - Divulgação

Publicado 07/10/2022 17:58

A equipe da APA Macaé de Cima, parceira da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, em comemoração a Semana da Proteção a Fauna, realizou no último dia 5 de outubro, quarta-feira, uma exposição e palestra sobre a biodiversidade, incêndios florestais e o bioma Mata Atlântica, na Escola Municipal Lauper Lyra, em Santiago, na Estrada Mury-Lumiar. A atividade contou com a parceria do Instituto Cienciasbio cujo o mascote é o Jiba, uma jibóia de cativeiro legalizada.

Em setembro, a APA Macaé de Cima também realizou uma ação pelo Dia da Árvore com distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica (pau-brasil, cedro rosa, jequitibá branco, sibipiruna, pitanga, guapuruvu, cambucá, ipê amarelo e jussara) para escolas municipais.

Foram atendidos cerca de 200 alunos nas seguintes escolas: Escola Municipal Francisco Ouverney, Escola Estadual Municipalizada Monsenhor José A. Teixeira, Escola Municipal Alair Prof. Campos Ouverney, Escola M. Nossa Senhora de Nazareth, Escola Municipal São Pedro da Serra, Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança e Escola Municipal Boa Esperança de Cima.