Tradicional Festa da Criança, na Avenida Braune, está de voltaDivulgação

Publicado 10/10/2022 15:30

Na próxima quarta-feira, dia 12, será comemorado o Dia das Crianças, data tão aguardada e que traz muita alegria para a garotada. E para celebrar em grande estilo, a tradicional Festa da Criança, na Avenida Braune, está de volta, com parceria da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura, Turismo e Esportes e Lazer. Serão muitas atrações, a partir das 10h, com entrada franca.

Estão confirmadas atrações como Teatro Cia Artes Integradas com Juliana Ibraim (10h), mágico ilusionista Nilson Lima (13h), cover Turma do Mickey (15h30), mágico ilusionista Gabriel (16h) e cover da Patrulha Canina (16h30), além de brinquedos como cama elástica, piscina de bolinhas, pula-pula, gangorrinha, distribuição de brindes, pipoca e algodão-doce.

O trânsito da Avenida Alberto Braune estará fechado das 6h às 20h, no trecho compreendido entre a Rua Augusto Cardoso e Rua Duque de Caxias. A Festa da Criança é uma realização do Bazar Opção e da Fri Online, e conta com o patrocínio e apoio de diversas empresas locais.