Junho vermelho alerta para doação de sangueDivulgação

Publicado 10/10/2022 15:51

Neste sábado, 15, haverá um mutirão de doação de sangue no Hemocentro de Nova Friburgo, que fica anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, das 8h às 11h30. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais que 50 quilos, ter se alimentado com comidas saudáveis e portar um documento original com foto.

Não pode doar quem possui doenças crônicas ou transmissíveis, usuários de drogas ilícitas, grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que fizeram tatuagem, piercing ou micropigmentação nos últimos 12 meses, ter realizado endoscopia ou colonoscopia em seis meses e não é recomendada a ingestão de comida gordurosa, derivados de leite ou bebidas alcoólicas antes da doação.

O último requisito para doar e o mais importante é convidar os amigos e compartilhar com todos. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é superar o número de doadores das últimas campanhas e abastecer o estoque do Hemocentro de Nova Friburgo, que também atende outros municípios da Região Serrana.