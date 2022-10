Nova Friburgo

Gratuito: Escola SESI abre mais de duas mil vagas para Ensino Médio com Curso Técnico do SENAI em todo o estado

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 30 de outubro, para 16 escolas distribuídas pelo estado do Rio. Podem concorrer às vagas jovens com renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo

