Alunos praticam empreendedorismo do "Arp de portas abertas" nesse final de semanaDivulgação

Publicado 11/10/2022 12:50

Nesse final de semana aconteceu o evento "Arp de Portas Abertas", no Espaço Arp, no Centro, que comumente ocorre no primeiro final de semana de cada mês, entretanto, devido às eleições, foi adiado. Essa participação é fruto de uma parceria da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, junto ao SEBRAE e ao Espaço Arp. Os estudantes participaram do projeto JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), do SEBRAE, inclusive foram eles quem confeccionaram as mercadorias: camisas tie die, bijuterias, flores, suculentas, cactos, orquídeas e fotografias da região em tecido ou azulejo. As escolas participantes foram: Jardel Hottz, Cecília Meireles, CEFFA Flores, Monsenhor José Antônio Teixeira e CEFFA Rei Alberto.

A proposta foi uma forma de colocar em prática o tema empreendedorismo nas escolas, abordado no JEPP. E, também no sábado, a professora do município Marina Bastos ministrou uma "Oficina de Sal de Ervas", que já havia sido realizada com alunos do projeto. O sal de ervas tem propriedades medicinais e ação fitoterápica, auxiliando, por exemplo, na digestão e protegendo o fígado. Já no dia 9, domingo, Marina realizou uma palestra sobre gestão de empreendedorismo escolar.