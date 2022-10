Festa da cerveja e reforma protestante terão logística especial no trânsito - Divulgação

Publicado 13/10/2022 13:05

O mês de outubro é especial para os friburguenses. Além de comemorarmos diversas datas especiais, como o Dia das Crianças, a cidade terá a volta da tradicional Festa da Cerveja, realizada de 20 a 23 de outubro, na Av. Alberto Braune. Nova Friburgo se destaca na fabricação de cervejas e este evento retorna em um novo formato, que propõe o resgate e o fortalecimento da identidade de edições anteriores inesquecíveis. Na sequência, entre os dias 24 e 31 de outubro, acontecerá a celebração da Reforma Protestante, no mesmo local.

A festa, organizada por meio da Secretaria Municipal de Turismo, contará com diversas atrações nesta edição, como a gastronomia alemã, os concursos da Rainha e de Chopp em Metro, Beer Garden, além de shows no palco principal com Blitz, Grupo Pixote, Munhoz e Mariano e Vitor Kley e diversas outras atrações. Já a programação da Semana da Reforma Protestante contará com shows de Gabriela Rocha, Ana Nóbrega, Gabriel Guedes, além de outras atrações e mesas de conversações.

Portanto, a Avenida Alberto Braune, no trecho da Antiga Rodoviária Leopoldina até o final da Prefeitura de Nova Friburgo e Rua Comandante Ribeiro de Barros fechará a partir do dia 16 de outubro e reabrirá no dia 01 de novembro.

Assim, com base no estudo prévio realizado pela SMOMU visando reduzir o impacto da interdição da Avenida, foram elaboradas opções de trajetos alternativos:

Motoristas que saem da região sul no sentido norte: Rua Mac Niven - Rua Moisés Amélio – Rua Gonçalves Dias – Rua Lopes Trovão – Rua Modesto de Mello – Avenida Alberto Braune – Rua Duque de Caxias.

Motoristas que saem da região norte no sentido sul: Avenida Alberto Braune – Rua Duque de Caxias – Rua Comendador Giuseppe Mastrangelo – Rua Prefeito José Eugênio Muller – Rua Augusto Cardoso – Rodovia Presidente João Goulart – Avenida Doutor Galdino do Vale Filho.

A Rua José Nahum Bechara e Avenida Campesina estarão abertas normalmente para o tráfego de veículos.