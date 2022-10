SME realiza encontro sobre a cipa nas escolas no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas - Divulgação

Publicado 13/10/2022

Na última segunda-feira, 10, a equipe da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, pelo setor do Grupo de Assessoria Técnica e Educacional (Gate) realizou uma reunião sobre a campanha Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho nas Escolas (Cipa nas Escolas). Na ocasião foram realizadas palestras com a enfermeira do trabalho/Sesut, Kelly Leal Silveira Fazoli, e com Simoni Godinho Teixeira e Taynah Darrihu Saraiva, ambas técnicas em segurança no trabalho da empresa Frinstal.

A Cipa Escolar no Estado do Rio de Janeiro tem por objetivo incrementar o número de instituições de ensino com a Cipa Escolar instituída, formada por trabalhadores e alunos, que atuarão de forma contínua e consistente em ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças no ambiente escolar.

Os municípios ou estados que atingirem o maior percentual de unidades de ensino sob sua gestão com a Cipa Escolar implementada e ativa, no período da campanha, serão premiados. Em 2021, o município de Nova Friburgo, com três escolas filiadas ao projeto, foi um dos municípios contemplados. Ao todo, 68 escolas de nove municípios do Rio de Janeiro aderiram ao projeto.