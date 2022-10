Outubro verde: Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de prevenção à sífilis - Divulgação

Outubro verde: Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de prevenção à sífilisDivulgação

Publicado 13/10/2022 14:53

O ‘’Outubro Verde’’ alerta para o cuidado e o diagnóstico precoce da sífilis congênita, outubro verde, transmitida para a criança durante a gravidez ou o parto, o que pode ocasionar riscos na hora do nascimento, seja em relação a audição, visão ou outras alterações graves no sistema nervoso. Ainda há a sífilis adquirida, que é contraída pelo contato sexual com uma pessoa infectada.

Desconhecendo seu status sorológico, a pessoa com sífilis pode se tornar um vetor involuntário da epidemia.

Por meio do trabalho da equipe do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Saúde realizará a campanha de prevenção à sífilis através de um cronograma de atividades na rede básica de saúde.

Apesar desse trabalho ser contínuo e ter a realização do teste durante todo o ano, entre os dias 11 e 17 de outubro haverão mutirões de testagem de detecção de sífilis e HIV nas unidades do município. Os objetivos são incentivar a examinação e promover a visibilidade sobre o tema, que ainda enfrenta muito tabu e preconceito. Confira os bairros onde terão as ações:

• UBS SUSPIRO (TODA TERÇA E QUINTA-FEIRA DE 8:00 E ÀS 13:00 - SALA 5 )

• ESF CORDOEIRA ( 20/10 DE 09 ÀS 12 HORAS )

• ESF OLARIA II ( RUA ESPÍRITO SANTO ) ( 18/10 DE 09 ÀS 15 HORAS )

• ESF RIOGRANDINA ( 26/10 ÀS 09 HORAS )

• ESF OLARIA III ( AMARELINHO ) ( 13/10 DE 09 ÀS 13 HORAS )

• ESF OLARIA I ( XINGÚ ) ( 19/10 ÀS 13:30 HORAS )

• ESF CAMPO DO COELHO ( 11/10 DE 9 ÀS 14 HORAS )

• ESF CONQUISTA ( 17/10 DE 9 ÀS 15 HORAS )

• ESF STUCKY ( 17/10 DE 9 ÀS 14 HORAS )

• ESF CENTENÁRIO ( 26/10 ÀS 9 HORAS )

• ESF SÃO LOURENÇO ( 18/10 DE ÀS 9 HORAS )

É necessário apenas ter um documento original com foto e o cartão do SUS.