Mais atrações confirmadas para o aniversário de 133 anos de LumiarDivulgação

Publicado 14/10/2022 12:05

De 14 de outubro à 15 de novembro, acontecerá a exposição “Cálice” (das 11h às 18h), do artista plástico Marcelo Auad, no Restaurante Manacá.

Nos dias 15 (das 13h às 20h) e 16 (das 10h às 18h), na Euterpe Lumiarense, acontecerá a Mostra Coletiva de Artes LUME. Também no dia 15, às 17h, no coreto da Euterpe Lumiarense, Choro de Juçara convida Maurício Carrilho.

No dia 16, às 9h, acontecerá a caminhada MotivAÇÃO, com Sabrina Schueler e café da manhã colaborativo na praça da Euterpe Lumiarense; às 11h, no palco do Campo de Lumiar, apresentação do Grupo Nuvem Cigana. No final da tarde, às 17h, na Praça Carlos Maria Marchon, é a vez de todos se reunirem para cantar parabéns para Lumiar.

Participe desta linda festa pelos 133 anos de Lumiar!