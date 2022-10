Campanha de adoção responsável de cães filhotes - Divulgação

Campanha de adoção responsável de cães filhotesDivulgação

Publicado 14/10/2022 11:55

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), setor vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizará no sábado, dia 22, uma campanha de adoção responsável de cães filhotes. Desta vez, o evento de adoção será no Espaço Arp, na área próxima ao espaço pet, das 10h às 14h.

O cadastramento dos animaizinhos disponíveis para adoção pode ser feito até o dia 20 pelos protetores diretamente na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, que fica na Av. Alberto Braune, nº 223 (no prédio da antiga Rodoviária Leopoldina), no Centro.

Estão previstas algumas ações no decorrer da campanha do dia 22, como vacinação antirrábica nos filhotes adotados, doação de brindes, distribuição de cartilhas e participação do Cachorrão para divertir as crianças.

Os interessados em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Os adotantes passarão por entrevista feita pela equipe da Ssubea. Mais informações podem ser obtidas junto à Ssubea pelo telefone (22) 2525-9111.