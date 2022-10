Exposição de Trabalhos Acadêmicos divulga programação - Matheus Nogueira

Exposição de Trabalhos Acadêmicos divulga programaçãoMatheus Nogueira

Publicado 14/10/2022 16:47

Os responsáveis pela Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana, mais conhecida como Etarserra, divulgaram a programação completa na tarde desta sexta-feira (14/10). O evento itinerante, que é organizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com o apoio de diversas instituições públicas e privadas, ocorre no campus do CEFET, entre os dias 18 e 21 de outubro, em formato híbrido.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da X Etarserra 2022 até o último dia do evento. Estão previstas diversas atividades, como oficinas, rodas de conversa, mesas-redondas e apresentações artísticas. O projeto é financiado pela FAPERJ e pela PROEX-UFF.

De acordo com Simone Barreto, professora da UFF responsável pela Etarserra, um dos pontos altos do evento são as sessões temáticas de apresentação de trabalhos do Ensino Superior e da Pós-Graduação, nos dias 20 e 21 de outubro.

“Há uma grande quantidade de trabalhos na área da saúde. Além disso, a Oficina de Divulgação Profissional nas mídias sociais conta com uma fonoaudióloga ex-aluna da UFF, uma dentista do ISNF, uma psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma profissional de Comunicação da Unesa”, revela Simone.

Confira a programação completa da X Etarserra 2022 https://etarserra.com/x/

Instituições parceiras

· Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – Polo EAD Nova Friburgo (CEDERJ)

· Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) – Campus Nova Friburgo

· Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo (CME-NF)

· Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF) – Universidade Federal Fluminense (UFF)

· Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Cambuci

· Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

· Universidade Cândido Mendes (UCAM) – Unidade Nova Friburgo

· Universidade Estácio de Sá (UNESA) – Unidade Nova Friburgo

· Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante é Superior (SMCTIEPS) – Nova Friburgo