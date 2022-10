O Centro Cultural Teuto Friburguense realizará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Festival Teuto de Educação, Cultura e Esporte de Nova Friburgo - Henrique Pinheiro

Publicado 14/10/2022 20:18

O Centro Cultural Teuto Friburguense realizará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Festival Teuto de Educação, Cultura e Esporte de Nova Friburgo a partir da próxima semana. Serão várias atrações artísticas e esportivas com a participação de alunos do município voltadas para o tema principal do festival: "A imigração alemã em Nova Friburgo", servindo como preparação para o bicentenário da imigração dos alemães.

Veja o cronograma:

18 a 23/10, de 9h as 17h - Exposição de trovas dos alunos da escola Odette Penna Muniz - Local: Espaço Arp

18 a 23/10, de 9h as 17h - Exposição de poesias dos alunos da escola Santa Paula Frassinetti - Local: Espaço Arp

18 a 23/10, de 9h as 17h - Exposição de redações de alunos da escola Maximillian Falck - Local: Espaço Arp

18 a 23/10, de 9h as 17h - Exposição de pinturas (desenho em tela) dos alunos da escola Padre Rafael - Espaço Arp

18 a 23/10, de 9h as 17h - Exposição de desenhos dos alunos da escola Cecília Meireles - Local: Espaço Arp

19/10, 14h - Teatro realizado pelos alunos da escola Vale de Luz - Local: Na própria Unidade Escolar

20/10, 10h - Apresentação de dança típica com alunos do colégio Vevey La Jolie - Local: Oficina Escola de Artes

20/10, às 10h - Apresentação de música típica com alunos da escola Rui Barbosa - Local: Oficina Escola de Artes

22/10, às 9h - Apresentação de ginástica olímpica com alunos da escola Messias de Moraes Teixeira - Local: Na própria Unidade Escolar

03/11, às 15h15 - Bolão com a participação dos alunos da escola Odette Penna Muniz e Dante Magliano - Local: SEF

14 a 20/11- Exposição de trovas dos alunos da escola Odette Penna Muniz - Local: Shopping Cadima

14 a 20/11 - Exposição de redação dos alunos da escola Maximillian Falck - Local: Cadima Shopping

14 a 20/11 - Exposição de poesias dos alunos da escola Santa Paula Frassinetti - Local: Cadima Shopping

14 a 20/11 - Exposição de desenhos dos alunos da escola Cecília Meireles - Local: Cadima Shopping