Prefeitura de Nova Friburgo realizou mais uma ação do Outubro RosaDivulgação

Publicado 17/10/2022 17:36

No último sábado, 15, a Prefeitura de Nova Friburgo realizou mais uma ação do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesta terceira etapa do "Outubro Delas", na Praça Monsenhor Mielli, em Olaria, estiveram presentes a embaixadora do evento, primeira-dama Lorrayne Ribeiro, o secretário de Turismo, Renan Alves, o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Felippe Schenquel, e o subsecretário de políticas culturais da Secretaria de Cultura, João Vitor Toledo.

O evento contou com o apoio das secretarias municipais de Esportes e de Saúde e com as parcerias da Frionline, Instituto AMMA, Sebrae, Senac, grupo Empreender com Sucesso e diversas outras empresas e instituições locais que estão ajudando nas realizações das ações. Várias atividades gratuitas foram oferecidas para toda família, como roda de conversa, design de sobrancelhas, massagens, recreação infantil e distribuição de kits lanche e de higiene.

Lorrayne lembrou que este foi o terceiro sábado de eventos em prol do mês das mulheres. "As ações que estão sendo realizadas nos bairros refletem a nossa preocupação em oferecer cada vez mais possibilidades de prevenção ao câncer de mama. O nosso objetivo é engajar a população nessa causa, levando informação e promovendo atividades de orientação e descontração", ressaltou.

No próximo dia 22 de outubro mais uma ação será promovida na quadra de esportes do bairro São Geraldo. "Venha participar conosco desta ação especial! Outubro Delas: onde todo detalhe importa", convidou a primeira-dama.