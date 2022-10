SMOMU informa sobre novas alterações no trânsito - Divulgação

Publicado 17/10/2022 20:07

Para melhorar a fluidez do tráfego de veículos e minimizar os transtornos aos motoristas, as ruas Gonçalves Dias e Lopes Trovão estarão no esquema de mão dupla a partir das 7h desta terça-feira, 18 de outubro. O motorista que pegar essas vias deverá acessar a Rua Augusto Severo para se dirigir ao bairro Cordoeira ou Av. Alberto Braune.

Para facilitar o tráfego, a carga e descarga em ambas as vias estará liberada mas o estacionamento estará proibido. As placas de sinalização já foram instaladas pela Smomu, de modo a facilitar o entendimento dos motoristas quanto às mudanças estabelecidas.

É importante lembrar que essas alterações se somam às outras já anunciadas pelo Município na última semana. São elas:

A Avenida Alberto Braune, no trecho da Antiga Rodoviária Leopoldina até o final da Prefeitura de Nova Friburgo, está fechada e reabrirá no dia 1º de novembro. A Rua Leuenroth está com tráfego em mão dupla. Assim, com base no estudo realizado pela Smomu, foram elaboradas opções de trajetos alternativos:

Motoristas que saem da região sul no sentido norte: Rua Mac Niven - Rua Moisés Amélio – Rua Gonçalves Dias – Rua Lopes Trovão – Rua Augusto Severo – Avenida Alberto Braune. Outra alternativa é sair da Rua Moisés Amélio e seguir pela Rua Leuenroth.

Motoristas que saem da região norte no sentido sul: Avenida Alberto Braune – Rua Duque de Caxias – Rua Comendador Giuseppe Mastrangelo – Rua Prefeito José Eugênio Muller – Rua Antônio Soares de Macedo (ao lado do Ministério do Trabalho e Emprego) - virando na Rua Francisco Miele em direção à ponte que dá acesso à Av. Galdino do Vale Filho.

A Rua José Nahum Bechara e Avenida Campesina permanecem abertas para o tráfego. A Rua Modesto de Melo estará com o tráfego suspenso e acesso apenas aos moradores, taxistas, carga e descarga para o comércio.