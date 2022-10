Nova Friburgo

Edital de processo seletivo para curso de técnico em enfermagem é publicado

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo publicou no último sábado, 15, no Diário Oficial Eletrônico, o edital do processo seletivo para o curso técnico em enfermagem da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima

