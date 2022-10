Vacinação antirrábica: Mais sete bairros recebem a campanha contra a raiva - Divulgação

Publicado 18/10/2022 19:28

Neste sábado, 22, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma campanha de vacinação contra a raiva na zona urbana de Nova Friburgo. Desta vez, outros sete bairros do município serão contemplados.

As equipes da Vigilância Ambiental estarão realizando a imunização das 9h às 16h nas escolas municipais Rui Sanglard, Hermínia dos Santos Silva, na Chácara do Paraíso; Iza Saippa, em Duas Pedras; Bernardo Pacheco, em Santa Bernadete; e Umbelina B. de Queiroz, no Jardim Califórnia; na associação de moradores de Córrego Dantas; e na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo (UBS).

Os tutores que desejarem vacinar seus animais em casa deverão ir até uma dessas unidades com um isopor ou caixa térmica e gelo, que é o ambiente propício para armazenamento da dose.