Início das obras de drenagem no centro promove novas alterações no trânsitoDivulgação

Publicado 18/10/2022 19:45

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), informa que o trânsito sofrerá novas alterações, desta vez para dar início às obras de drenagem e ampliação da rede de captação de águas pluviais do Centro da cidade - intervenção promovida pelo Governo do Estado.

Com isso, o trânsito será interditado em um trecho da Rua Augusto Cardoso, entre a esquina com a Rua José Eugênio Müller, até a esquina com a Avenida Comte Bittencourt.

Os motoristas que desejarem acessar a Avenida Galdino do Valle Filho deverão seguir pelas ruas José Eugênio Müller e Antonio Soares Macedo para entrar na Ponte do Suspiro e, em seguida, na Avenida Galdino do Valle Filho.

Essa primeira fase da obra foi dividida em três etapas. O fechamento desse trecho da Rua Augusto Cardoso tem previsão de duração de uma semana. Na sequência, o cruzamento com a Rua José Eugênio Müller deverá ser feito em um final de semana, de modo a minimizar os impactos no trânsito. Após isso, será interditado o trecho entre as esquinas da Avenida Alberto Braune e Rua José Eugênio Müller. Esta terceira etapa também deve durar aproximadamente uma semana.

Agentes da Smomu estarão no trecho, sobretudo nos horários de pico, para orientar os motoristas e minimizar os transtornos causados ao trânsito.

Outras mudanças no trânsito em virtude das obras de drenagem já estão valendo. São elas:

Os dois pontos de táxi que funcionam entre as praças Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira foram provisoriamente transferidos para a Praça Dermeval Barbosa Moreira, no trecho entre o Willisau Center e o Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF), que funciona em mão dupla para que os taxistas tenham acesso facilitado às regiões sul e norte do Município.

Para os motoristas que saem da Rua Dante Laginestra, há três opções: virar à esquerda e seguir pela Praça Getúlio Vargas, sentido antigo Fórum; virar à direita para seguir obrigatoriamente à Avenida Alberto Braune; ou seguir reto e, após passar ao lado do canteiro de obras, virar à direita para acessar a Praça Dermeval Barbosa Moreira e, posteriormente, Rua Monte Líbano e bairro Braunes.

Para quem vem da Rua Farinha Filho ou Praça Getúlio Vargas, a única opção é seguir pela Praça Dermeval Barbosa Moreira e Avenida Alberto Braune, ou fazer o retorno no triângulo do relógio, em frente ao Banco do Brasil para acessar novamente a Praça Dermaval Barbosa Moreira no sentido Friburgo Shopping.