Lançamento do Hub de inovação na semana nacional de ciência e tecnologiaDivulgação

Publicado 19/10/2022 16:52

Na manhã da última terça-feira, 18, foi realizado, no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF), o lançamento do Hub de Inovação da Agência de Inovação (AGIR), do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF) e Universidade Federal Fluminense (UFF). Estiveram presentes o prefeito, Johnny Maycon, o subsecretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante, Felippe Schenquel e o subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Finanças, José Augusto Theodoro.

O Hub de Inovação estimula a interação entre diferentes agentes para o surgimento de ideias inovadoras e proporciona ao ecossistema de inovação (startups, investidores, universidades, grandes corporações, comunidade acadêmica e diversos outros agentes), um ambiente de aproximação para testar sua tecnologia e fazer networking, em prol de avanços tecnológicos. O programa também destaca o papel da inovação e empreendedorismo no ensino e o desenvolvimento de soluções para o segmento saúde e parcerias com o mercado para integração regional.

“Parabéns a todos aqueles que estão fazendo parte deste importante projeto, através do qual sementes estão sendo plantadas com o objetivo de gerar um grande progresso científico e tecnológico com muita inovação”, destacou o prefeito Johnny Maycon.

O lançamento do Hub de Inovação do ISNF/UFF está sendo realizado durante até 20 de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.