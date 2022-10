Vigilância promove curso de capacitação de boas práticas em fabricação de alimentos para funcionários da área - Divulgação

Vigilância promove curso de capacitação de boas práticas em fabricação de alimentos para funcionários da áreaDivulgação

Publicado 20/10/2022 19:49

Através do setor de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, realizará um curso de capacitação de boas práticas em fabricação de alimentos na próxima segunda-feira, 24, para os funcionários dos estabelecimentos que trabalham com a manipulação de comida.

A capacitação irá oferecer certificado e será ministrada pela professora de nutrição Eliana da Silva Galvão, no auditório da Vigilância, que fica na Avenida Euterpe Friburguense, número 93, no centro de Nova Friburgo. Para participar é necessário se inscrever pelo telefone (22) 2523-1958. As vagas são limitadas.