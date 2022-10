Secretaria Municipal de Cultura recebe doações de livros - Divulgação

Publicado 19/10/2022 18:37

A Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, através da equipe da Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguori, está recebendo doações de livros de diversos gêneros. O objetivo das doações de livros é aumentar o acervo da biblioteca, oferecer conhecimento e cultura e contribuir para o aprendizado de muitas pessoas.

Para participar desta ação, os interessados devem entrar em contato com a Biblioteca Municipal, pelo e-mail bibliotecamunicipalnf@gmail.com, disponibilizando as seguintes informações: nome do livro, fotos do acervo (para avaliar o estado do item que está sendo doado), nome do doador e telefone de contato com DDD.

“Buscamos adotar esse protocolo, visando o melhor atendimento dos nossos usuários e trazendo mais eficiência no nosso processo técnico, para que o ritmo de entrada do livro até a estante seja o mais rápido possível, estando com um acervo em constante melhora e com novidades", explicou o coordenador técnico da Biblioteca Municipal de Nova Friburgo, Hiago Ântonio Torres.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguori, localizada na Rua Farinha Filho, 50, térreo, Centro, ou por meio do telefone (22) 2521-1558.