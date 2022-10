Ação pelo dia do idoso realizada na ESF de Campo do Coelho - Divulgação

Publicado 19/10/2022 18:04

Na última terça-feira, 18, as atividades ocorreram na Estratégia de Saúde da Família de Campo do Coelho, com aferição da pressão arterial, verificação glicêmica, avaliação das medidas antropométricas e o preenchimento correto da caderneta do idoso. Além das orientações sobre doenças crônicas, que costumam atingir a terceira idade, foram realizadas diversas dinâmicas, como alongamento e dança.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, reforçou a importância da prevenção ser realizada na atenção primária, principalmente para quem é idoso. ‘’A melhor idade tem tido um olhar especial da gestão. E é fundamental que as pessoas idosas continuem participando das ações dos postos de cada bairro para que possamos ampliar a cobertura do cuidado".