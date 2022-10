Prefeito e gestores municipais prestigiam o evento Conlestech, no Sebrae Nova Friburgo - Divulgação

Prefeito e gestores municipais prestigiam o evento Conlestech, no Sebrae Nova FriburgoDivulgação

Publicado 20/10/2022 20:14

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, acompanhado de outros representantes do Governo Municipal, esteve presente na manhã desta quinta-feira, 20 de outubro, na abertura oficial do evento Conlestech, com o tema “Ecossistema de Inovação e Empreendimentos”, sediado no auditório do Sebrae Nova Friburgo, no Espaço Arp, no Paissandu.

“A ciência e a tecnologia vieram para criar facilitadores, dar maior celeridade aos processos, ao funcionamento dos serviços públicos, maior transparência e economicidade. Que aproveitemos ao máximo cada momento desse encontro para que possamos absorver muito conhecimento, compartilhar ideias, sugestões e ações que têm sido realizadas em cada um dos municípios consorciados ao Conleste. Tenho certeza que tudo isso vai auxiliar e aperfeiçoar o nosso cotidiano, para que a gente consiga, de forma sólida, avançar nos processos relativos à políticas públicas, com muita tecnologia, ciência e inovação", declarou o prefeito Johnny Maycon durante a abertura do evento.

Além do prefeito friburguense, também compuseram a mesa de abertura João Gualberto Teixeira de Mello, diretor administrativo do Conleste, que estava representando o presidente do Consórcio, Marcelo Delaroli; José Augusto Theodoro, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, que estava representando o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, André Montechiari; e Fernanda Gripp, gerente regional Sebrae Serrana I. Também estavam presentes ao encontro outros representantes do Executivo Municipal e de prefeituras de municípios vizinhos.

“Estou muito honrado e é uma grande responsabilidade representar tantos gestores comprometidos com a ciência, tecnologia e inovação. Agradeço também a sempre gentil e generosa hospitalidade do prefeito Johnny Maycon. E, por fim, dizer que o Conlestech é uma ferramenta muito importante do nosso consórcio, para disseminar a economia do conhecimento e o empreendedorismo em todos os municípios que integram o Conleste”, afirmou João Gualberto Teixeira de Mello, diretor administrativo do Conleste.



“O Sebrae é a entidade brasileira de apoio às micro e pequenas empresas. E o nosso envolvimento com o setor público é justamente em prol das micro e pequenas empresas. Então temos atuado em diversas frentes junto às prefeituras para criar um ambiente favorável de desenvolvimento econômico. E a tecnologia não pode ficar fora disso", pontuou Fernanda Gripp, gerente regional Sebrae Serrana I.

O Conlestech é considerado o maior evento de tecnologia e inovação do Conleste e conta com diversas atividades, como painéis temáticos, workshops, exposição de startups, sessão de negócios com empresas da região e muito mais. Tudo para fomentar novos negócios e introduzir inovação no ambiente público. Isso porque o objetivo do Conlestech é compartilhar estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação, além de desenvolver tecnologicamente os arranjos produtivos locais. Ainda tem como finalidade promover a integração dos ecossistemas de inovação com as encomendas públicas de inovação, capacitando os gestores públicos.

O evento também tem como meta traçar estratégias de atuação conjunta, conquistando atrativos por meio de parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável das regiões consorciadas, discutindo políticas públicas e buscando soluções para setores como: mobilidade urbana, habitação e saúde, buscando desenvolver projetos focados nas particularidades e nos arranjos de produtividade regionais.

"O Conleste é um movimento fundamental para o crescimento e desenvolvimento em todos os sentidos. E Nova Friburgo é um exemplo disso. Acredito que temos três grandes desafios que devemos enfrentar na questão da ciência e tecnologia. O primeiro é trazer para o nosso meio toda a tecnologia possível, para a prefeitura, para as escolas, universidades, empresas. O segundo grande desafio é levar essa tecnologia para todos. E o terceiro desafio, talvez o maior deles, é o reposicionamento da pessoa humana dentro da tecnologia. Já batemos à porta da indústria 5.0 e temos um problema a partir do momento que nem todos conseguem acompanhar esses avanços tecnológicos", disse José Augusto Theodoro, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico.