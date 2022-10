Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) prendem acusado de descumprir medidas protetivas de urgência - Divulgação

Publicado 21/10/2022 10:50

Contra ele (identificado pelas iniciais N.L.N., de 45 anos) foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Nova Friburgo. Ele foi preso no bairro Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, com base em informações do Setor de Inteligência da DEAM-NF.

De acordo com a Especializada, o autor é proibido de fazer contato por qualquer meio e de se aproximar de sua ex-companheira. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.