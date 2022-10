Clínica Santa Lúcia promove uma manhã de diversão do outubro rosa - Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:56

A ação, organizada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, contou com a presença da primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, da gerente de Saúde Mental, Sânia Tozato, do diretor da Clínica Santa Lúcia, Alexsander Belfort, e do interventor da Clínica Santa Lúcia, Idenilson Moura.





Ao longo do mês, estão sendo promovidas diversas comemorações, ações de informação e marcação de exames de mamografia para as mulheres da Clínica. A programação contou com café da manhã, música com o DJ Saulo Emerick, desfile organizado pela apresentadora e agente de modelos Cler, entrega de kits lanche e higiene para os pacientes. Foi uma manhã alegre e de diversão para os pacientes da Clínica.