Professores de escolas do campo participam de formação sobre pedagogia da alternânciaDivulgação

Publicado 24/10/2022 12:09

O Instituto Bélgica-Nova Friburgo (Ibelga) promoveu na última segunda-feira, 17, o Encontro de Formação em Pedagogia da Alternância para as equipes dos CEFFAs de Nova Friburgo: C.M. CEFFA Rei Alberto I, C.E.A. CEFFA Rei Alberto I e C.M. CEFFA Flores. Ambas são escolas do campo com pedagogia diferenciada. O curso contou com a assessoria de João Begnami, doutor em pedagogia da alternância, que abordou temas de relevância para os educadores da rede municipal de educação.

Cristina Schuenk de Faria Moraes, coordenadora dos Anos Finais, comentou o encontro. "Para trabalhar em uma escola com pedagogia diferenciada é importante o constante aprimoramento. Essas capacitações são relevantes para o trabalho ficar muito mais fidedigno à proposta pedagógica. É importante o conhecimento prévio e uma atualização referente à aplicação de metodologias trabalhadas na sala de aula. O palestrante, por ter experiência prática no assunto, mostra histórias de sucesso e os professores verificam que a aplicabilidade não é uma utopia e que é importante saber que há possibilidade de dar certo".